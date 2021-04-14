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Başkan Erdoğan'dan vefat eden Yıldırım Akbulut için taziye mesajı

"Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi, değerli devlet adamı 'un vefatı bizleri derinden üzdü" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü" dedi.

Başkan Erdoğan, "Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." mesajını paylaştı

Akbulut için taziye mesajı AKBULUT İÇİN TAZİYE MESAJI

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