Başkan Erdoğan'dan vefat eden Yıldırım Akbulut için taziye mesajı
Başkan Erdoğan "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü" dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü" dedi.
Başkan Erdoğan, "Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." mesajını paylaştı