22 Nisan 2021, Perşembe
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Milli Savunma Bakanlığı: NEXUS ACE görevi gerçekleştirildi

(MSB) Türk 'ne ait uçaklar ve 'ya ait E-3A AWACS uçağı ile '' (taktik seviyede eğitim) görevinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi. NEXUS ACE; NATO AWACS uçağı ile millî muharip uçaklarımızın birlikte icra ettiği taktik seviyede bir eğitimdir" denildi.

MSB: NATOya ait AWACS uçağı... MSB: NATO'YA AİT AWACS UÇAĞI...

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