İklim Liderler Zirvesi’nde konuşan Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Tüm insanlığı etkiliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İklim değişikliği tüm insanlığı etkiliyor. İklim değişikliğinin zararlarını azaltmak için yoğun çaba harcıyoruz. Ulusal İklim Değişikliği Strateji ve Eylem Planı'nı 2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda güncelliyoruz. Katkı beyanımıza göre 2012-2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engellenecektir.

Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Hidroelektrik santrali kurulu gücünde Avrupa'da 2'nci, dünyada 9.'ncu sıradayız. Millet bahçeleri projemizle yeşil alanlarımızı hızla arttırıyoruz. Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035'te yüzde 60'a taşıyacağız. Açık denizlerde koruma alanları ilan edilme meselesini de gündemimize almak gerektiğine inanıyorum.

2030 MESAJI...

Kovid-19 salgını sonrası yeşil dönüşüm konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Yeşil dönüşüm başta olmak üzere diğer alanlarda küresel düzeyde stratejik iş birliğinin oluşturulması büyük önem arz ediyor. Bu konuda Başkan Biden'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz. İklim değişikliğinde ülkeler maalesef eşit konuma sahip değildir. Benzer ekonomik seviyedeki ülkelerle eşit şartlarda olmak kaydıyla küresel iklim eylemine katkı sunmaya devam edeceğiz. 2030'a giden süreçte adil bir çerçeve sağlanması zaruridir.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 26 Mart'ta 40 dünya liderine gönderdiği davet üzerine ABD'nin ev sahipliğinde sanal ortamda yapılan İklim Zirvesi bugün başladı.