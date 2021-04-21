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Haberler Galeri Mehmet Muş kimdir? Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Muş'un biyografisi...

Mehmet Muş kimdir? Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Muş'un biyografisi...

Mehmet Muş kimdir? Ticaret Bakanlığı'na AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş atandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Mehmet Muş kimdir? Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Muş'un biyografisi...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 09:23
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Mehmet Muş kimdir? Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Muş'un biyografisi...

Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Karara göre, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilerek yerine Mehmet Muş getirildi. Bu kararın ardından gözler Mehmet Muş'un hayat hikayesine çevrildi. Peki, Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte haberin detayları...

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Mehmet Muş kimdir? Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Muş'un biyografisi...

MEHMET MUŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Dr. Mehmet Muş 1 Mayıs 1982'de Trabzon Sürmene'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamlayan Muş, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

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Mehmet Muş kimdir? Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Muş'un biyografisi...

Daha sonra Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans yapan Muş, doktora öğrenimini Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında tamamladı.

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Mehmet Muş kimdir? Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Muş'un biyografisi...

Mehmet Muş, özel sektörde Bütçe Planlama Uzmanı olarak çalıştı. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları teşkilatında aktif görevler üstlenen ve çalışmalar yürüten Muş, sırasıyla, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Ekonomi İşleri Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini icra etti.

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Mehmet Muş kimdir? Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Muş'un biyografisi...

Muş, 2011 yılında 24. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili oldu, 25, 26. ve 27. dönemlerde de İstanbul Milletvekilliği görevini sürdürdü. TBMM'de Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, AB Uyum Komisyonu üyelikleri yapan Muş, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği'nin yanı sıra AK Parti Genel Merkezi'nde Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.