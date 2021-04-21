Mehmet Muş kimdir? Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Muş'un biyografisi...

Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Karara göre, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilerek yerine Mehmet Muş getirildi. Bu kararın ardından gözler Mehmet Muş'un hayat hikayesine çevrildi. Peki, Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte haberin detayları...