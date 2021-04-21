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Mehmet Muş kimdir? Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Muş'un biyografisi...
Mehmet Muş kimdir? Ticaret Bakanlığı'na AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş atandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Mehmet Muş kimdir? Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Muş'un biyografisi...