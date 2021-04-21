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Son dakika: Kabine revizyonu sonrası atanan 3 Bakan TBMM'de yemin etti

Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Ticaret Bakanı , Genel Kurulunda yemin etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Son dakika: Kabine revizyonu sonrası atanan 3 Bakan TBMM'de yemin etti

Genel Kurulda, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinden sonra Cumhurbaşkanlığının bakanlıklara dair atamaları içeren tezkeresi okundu.

Tezkerede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş'un atandığı belirtildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, tezkerenin okunmasının ardından bakan olarak atanan İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un, milletvekilliğinin sona erdiğini bildirdi.

Tezkerenin okunmasının ardından Yanık, Bilgin ve Muş, milletvekillerinin alkışları eşliğinde ayrı ayrı kürsüye gelerek ant içti.

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