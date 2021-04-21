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Yeni kabine değişikliği 2021: Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Hangi bakanlarda değişiklik oldu? İşte yeni kabine listesi...
Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Açıklamanın ardından Resmi Gazete'ye girişlerde yoğunluktan dolayı sıkıntı yaşanıyor. İşte, yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Hangi bakanlarda değişiklik oldu? İşte yeni kabine listesi...
Giriş Tarihi: 21.04.2021 01:39 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 01:50
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