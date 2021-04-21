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Haberler Galeri Yeni kabine değişikliği 2021: Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Hangi bakanlarda değişiklik oldu? İşte yeni kabine listesi...

Yeni kabine değişikliği 2021: Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Hangi bakanlarda değişiklik oldu? İşte yeni kabine listesi...

Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Açıklamanın ardından Resmi Gazete'ye girişlerde yoğunluktan dolayı sıkıntı yaşanıyor. İşte, yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Hangi bakanlarda değişiklik oldu? İşte yeni kabine listesi...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 01:39 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 01:50
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Yeni kabine değişikliği 2021: Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Hangi bakanlarda değişiklik oldu? İşte yeni kabine listesi...

Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Hangi bakanlarda değişiklik oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında bildirilen Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verildi. Pekcan'ın yerine Mehmet Muş getirilirken, yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin atandı. İşte, yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Hangi bakanlarda değişiklik oldu? İşte yeni kabine listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni kabine değişikliği 2021: Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Hangi bakanlarda değişiklik oldu? İşte yeni kabine listesi...

Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi revize edildi.

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Yeni kabine değişikliği 2021: Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Hangi bakanlarda değişiklik oldu? İşte yeni kabine listesi...

Buna göre; bundan sonra iki ayrı bakanlık olarak hizmet verecek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı.

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Yeni kabine değişikliği 2021: Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Hangi bakanlarda değişiklik oldu? İşte yeni kabine listesi...

ÜÇ YENİ BAKAN GÖREVE BAŞLAYACAK

Karara göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.

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Yeni kabine değişikliği 2021: Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Hangi bakanlarda değişiklik oldu? İşte yeni kabine listesi...

AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK KİMDİR?

Avukat Derya Yanık, 1972 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamladı. Aynı tarihten bu yana serbest avukat olarak çalışmaya devam ediyor.

AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde bulundu.