Tam kapanmadan kurtaracak gelişme! Geri dönüş başladı

İstanbul'da bir aydır sürekli yükselen salgının artış hızında bir yavaşlama oldu. Gerek Türkiye gerekse İstanbul'da alınan önlemlerin sonuçları bu hafta sonuna doğru net olarak ortaya çıkacak. Salgının önce plato çizip bir süre sonra inişe geçmesi bekleniyor.