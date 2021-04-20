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Son dakika: İçişleri Bakanlığından TUSED açıklaması: Emekli amirallerin bildirisiyle benzerlik görülmüştür

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 'nin (TESUD) 104 emekli amiralin bildirisine destek açıklaması üzerine dernekle ilgili inceleme başlattı. TESUD yöneticileri geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

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Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanlığından TUSED açıklaması: Emekli amirallerin bildirisiyle benzerlik görülmüştür

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)" Yönetim Kurulu Yöneticilerinin son günlerdeki açıklamalarında ve basın yayın organları vasıtasıyla yapmış oldukları beyanlarında, 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye destek oldukları ve açıklamalarının emekli amirallerin bildirisi ile benzerlik taşıdığı görülmüştür.

Emekli amirallerce yayınlanan bildiriye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesi kapsamında başlatılan soruşturma, halen devam etmektedir.

TESUD yöneticilerinin 104 emekli amiralin bildirisine destek açıklaması üzerine Bakanlığımızca da 8 Nisan tarihinde Mülkiye Müfettişi ve Dernekler Denetçileri görevlendirilmiştir.

Müfettiş ve denetçiler tarafından inceleme sonrası hazırlanan rapor; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ve genel hükümler gereğince yasal işlemlerin takdir ve ifası için Başsavcılığa tevdi edilmiştir.

Ayrıca Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince geçici bir tedbir olarak Bakanlık makamının onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır.

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