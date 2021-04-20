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Son dakika: İstanbul Fatih'te korkutan yangın!

Son dakika haberleri... İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kumkapı'da içinde kimyasal maddelerin olduğu belirtilen depoda yangın çıktı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Son dakika: İstanbul Fatih'te korkutan yangın!

Fatih'te kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, kimyasal maddelerin tutulduğu Kumkapı'daki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Depoda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce ele geçirilen etil alkol, sahte içki ve çeşitli kimyasal maddelerin bulunduğu öğrenildi.

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