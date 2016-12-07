Fatih Gürsul, Kılıçdaroğlu ile FETÖ arasındaki bağlantıyı sağlıyormuş

Adana mitinginde FETÖ'den tutuklananları mağdur göstererek halka alkışlatan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Murat Aksoy'dan sonra başdanışmanı Fatih Gürsul da FETÖ üyesi çıktı. Partililer isyanda...



Daha önce danışmanlarından Murat Aksoy'un tutuklanmasının ardından bu kez CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gürsul'un Ankara'da babasına ait adreste gözaltına alındığı belirtildi. Gürsul'un FETÖ'cü olduğu kesin olanların yer aldığı 'kırmızı kategoride ByLock kullanıcısı' olduğu belirtildi. Gürsul 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile İstanbul Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanması soruşturmasıyla 17 Ağustos'ta YÖK tarafından meslekten ihraç edilmişti.

DERSHANEDEN YETİŞME FETÖ'CÜ

Kılıçdaroğlu'nun, bilim, teknoloji ve iletişim alanındaki danışmanı Gürsul, lise yıllarında Malatya'da FETÖ ile tanıştı. Gürsul, örgütün dershanelerinde ağabeylerinin yönlendirmesiyle Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü'ne girdi. Üniversiteyi bitirdikten sonra çevresine örgüt ile irtibatını kestiğini söyleyerek bilişim sektörüne giren Gürsul, bu süreçte İsrail Büyükelçiliği ile yakınlaştı. Nikah şahitliğini İsrail Büyükelçisi yaptı. Evlendikten sonra ailesi ve Malatya'daki yakınları ile ilişkilerini tamamen koparan Fatih Gürsul sol çevrelere yakınlaştı. CHP'ye üye olarak Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri oldu.

GÜRSUL'A KİMSE DOKUNAMADI

FETÖ üyesi olduğu bilindiği halde Kılıçdaroğlu tarafından başdanışman görevine getirildi. Fatih Gürsul'un bu hızlı yükselişi CHP içerisindeki "Kılıçdaroğlu bir FETÖ projesidir" söylentisini güçlendirdi. Bütün danışmanlar birer birer görevden alınırken Fatih Gürsul'a kimse dokunamadı. 2015'te Elazığ'dan aday oldu kaybetti buna rağmen 2019 seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili adaylığı sözü verildi. Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Murat Aksoy da 30 Ağustos'ta İstanbul'da, örgütün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınmış ve 3 Eylül'de tutuklanmıştı. Kılıçdaroğlu, bazı partililer ve kendi kardeşi Celal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere FETÖ'ye desteğini devam ettirmekle suçlanıyordu.



KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞMALARI FETÖ'DEN

İncelemelerde Gürsul'un FETÖ ile Kılıçdaroğlu arasında irtibat kurduğu öne sürülüyor. Gürsul'un FETÖ'nün ByLock'a gönderdiği bilgileri Kılıçdaroğlu'na aktardığı onun da siyasi konuşmalarında bunları kullandığı iddia edildi.

Parti tabanı ve bazı CHP'li milletvekillerinin, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile bağını ortaya koyduğunu düşündüğü olaylar şöyle:

KASET KUMPASI GENEL BAŞKAN YAPTI

FETÖ'den içeride olan gazetecilerin yardımıyla yayılan Deniz Baykal'ın kaseti sonrasında CHP Genel Başkanlığı el değiştirdi. Bu, Fetullahçı yapılanma ile CHP arasındaki ilişkiyi gösteren ilk delil oldu.



17/25 Aralık operasyonlarının ardından FETÖ'nün finansıyla yayın hayatına başladığı ortaya çıkan Karşı Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem, CHP'den İstanbul Milletvekili yapıldı.



17/25 Aralık, Paralel Yapı operasyonları ile Bank Asya, Zaman gazetesi, Samanyolu TV, Bugün TV, CİHAN Haber Ajansı gibi kapatılan veya kayyum atanan FETÖ kurumlarını savunanlar arasında CHP'li vekiller Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş ve Sezgin Tanrıkulu da hep örgüt mensuplarına destek verdi.

KARDEŞİNİ BİLE İSYAN ETTİRDİ

Başta Aydın Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok CHP'li belediyeye FETÖ tarafından maddi destek sağlandığı ortaya çıktı.



CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, "Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de 30 Mart seçimlerinde cemaatle (FETÖ) ittifak yaptı" dedi ve susturularak partiden çıkarıldı. Dışlanan Güler, bir kez daha medyaya çıkamadı.



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, FETÖ'den tutuklanan Karaarslan'ın CHP'li belediyeleri adeta soyup soğana çevirdiğini ve bu konuyla ilgili hazırladığı raporu Genel Merkez'e ileteceğini söyledi. Ancak konu CHP'nin gündemine hiç gelmedi.

BAYKAL TEPKİLİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun son olarak Adana mitinginde FETÖ'cüleri alkışlatması partide bıçağın kemiğe dayanmasına neden oldu. Başta Balyoz ve Ergenekon mağdurları olmak üzere CHP tabanının büyük bir kısmı FETÖ tetikçileri Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından mitingde alkışlatılmasına sert tepki gösterdi:







Eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal: Özellikle Ergenekon sürecinin mimarları konumunda olan, Ergenekon davasının bavulla getirilmiş uydurma delillerini sahiplenip ballandırarak herkesin inanmasını sağlayanların ödüllendirilmesini, topluma saygıdeğer bir hedef olarak gösterilerek alkışlanmasının sağlamasını haklı bulmak mümkün değil. Böyle yol kazaları bizim başımıza çok iş açıyor. Bizim inandırıcılığımızı, güvenirliğimizi, tutarlılığımızı böyle kazalardan sonra tekrar inşa etmek için çok çaba sarfetmemiz gerekiyor.

'BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA'

CHP Milletvekili Tanju Özcan: Ilıcak, Altan, Bulaç'ın isimlerini Adana mitinginde hangi mantıkla okuyup kitleye alkışlatmaya çalışıyorsunuz? Benim için artık bardağı taşıran son damlaydı. Yeter artık, sabır sabır bir yere kadar.



Avukat Celal Ülgen: Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan'ı alkışlatmak demokrasi değildir.



İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek: Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan'ın kumpas davalarında yargısız infazlarını bu millet asla unutmayacaktır.

CHP'nin PM üyesi eski Teğmen Mehmet Ali Çelebi: Ali Tatar, Murat Özenalp, Cem Çakmakların sesleri, bakışları olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet ve demokrasi cephesinde Altan ve Ilıcak yoktur.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖRE 'İLETİŞİMCİ'!

Kılıçdaroğlu dün Gürsul'un gözlatına alınmasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya "Fatih Bey iyi bir iletişimci ve iyi bir hocadır yanıtını verdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerle ilgili "Parti disipliniyle bağdaşmayan açıklamaları kınıyorum" dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gözaltına alınan danışman Fatih Gürsul için, "Fatih Bey, CHP'nin profesyonel, CHP'den maaş alan bir danışman değildir. Gönüllü olarak bir bilim insanı olarak danışmanlık yapmaktadır. Bizim tarlada her şey yetişir ama FETÖ'cü yetişmez. Bu bizim habitatımıza uygun bir şey değil" dedi.

"BU İŞİN KEMAL BEY'LE YÜRÜMEYECEĞİ BELLİ"

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen: Mitingde alkışlatılan isimler Ergenekon ve Balyoz kumpasının medyadaki koçbaşlarıydı.

CHP eski Mersin Milletvekili İsa Gök: Bu insanların alkışlatılması, hem CHP'ye hem Türkiye'ye zarar. Tabanda da büyük rahatsızlık var.

CHP eski Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz: CHP düşmanı isimleri kahraman yapmanın alemi yok.

CHP eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü: Kılıçdaroğlu niye alkışlattı anlamakta zorluk çekiyorum. Bu işin Kemal Bey'le yürümeyeceği belli.



Sabah