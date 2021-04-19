AFAD Teknisyeni A Haber'de deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı

AFAD Arama ve Kurtarma Teknisyeni Uğur Meydan, A Haber canlı yayınında deprem anında dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Teknisyen Meydan A Haber ekranlarına deprem öncesinde ve deprem anında yapılması gerekenleri aktardı.

Önemli açıklamalarda bulunan Meydan, "Deprem öncesinde aileiçi afet planlaması kapsamında çök-kapan-tutun hareketinin nerelerde yapılması gerekildiği belirlenmeli ve afed çantası hazırlanmalı. Deprem anında belirlenen yere ulaşılır ve çök-kapan-tutun pozisyonuna geçmeli." dedi.

Depremden sonra yapılması gerekenleri de aktaran AFAD Arama ve Kurtarma Teknisyeni Uğur Meydan, "Gaz ve şartelin binayı boşaltmadan önce kapatılıp, afet çantasını alarak merdivenlerin de yerinde olup olmadığını kontrol ederek çıkış işlemi yapılır" şeklinde konuştu.