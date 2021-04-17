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Son dakika: Ekrem İmamoğlu algı ve şovdan başka ne üretti? İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez ‘borç dahi alamayacak’ duruma getirdi!

Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili ve Belediye Başkanı , “CHP'li İBB Yönetimi, yasal borçlanma limitlerini aştığı için İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez ‘borç dahi alamayacak’ duruma getirdi” dedi. Göksü,“2 yılda belediyenin borcunu 43 milyar 402 milyon liraya çıkaran İBB Başkanı, için bugüne kadar algı ve şovdan başka ne üretti?” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021
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Son dakika: Ekrem İmamoğlu algı ve şovdan başka ne üretti? İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez ‘borç dahi alamayacak’ duruma getirdi!

AK Parti Grup Baş-kanvekili ve Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Gök-su, 'nin 27 yıl sonra ilk kez 'borç dahi alamayacak' duruma geldiğini açıkladı.

"2 YILDA BELEDİYENİN BORCUNU 43 MİLYAR 402 MİLYON LİRAYA ÇIKARDI"
Göksu, sosyal paylaşım sitesi 'daki resmi hesabın-dan açıklamada bulundu ve CHP'li İBB Yönetimi, yasal borç-lanma limitlerini aştığı için İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez borç dahi alamayacak duruma getirdi.

2 yılda belediyenin borcunu 43 milyar 402 milyon liraya çıkaran İBB Başkanı, "İstanbul için bugüne kadar algı ve şovdan başka ne üretti?" diye sordu.

"121 MİLYAR TL'LİK KAYNAĞI NEREDE HARCADINIZ?"
AK Parti İl Başkanı de; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 121 milyar TL'lik kaynağı nerede harcadığını sormuştu.
Kabaktepe şunları söylemişti:

İBB'nin iştirakleri dahil toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Hükümetten gelenle birlikte 93 milyar TL. İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. Peki, bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?"

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