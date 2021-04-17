Son dakika: Ekrem İmamoğlu algı ve şovdan başka ne üretti? İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez ‘borç dahi alamayacak’ duruma getirdi!
Son dakika haberine göre İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “CHP'li İBB Yönetimi, yasal borçlanma limitlerini aştığı için İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez ‘borç dahi alamayacak’ duruma getirdi” dedi. Göksü,“2 yılda belediyenin borcunu 43 milyar 402 milyon liraya çıkaran İBB Başkanı, İstanbul için bugüne kadar algı ve şovdan başka ne üretti?” ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Baş-kanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Gök-su, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 27 yıl sonra ilk kez 'borç dahi alamayacak' duruma geldiğini açıkladı.
"2 YILDA BELEDİYENİN BORCUNU 43 MİLYAR 402 MİLYON LİRAYA ÇIKARDI"
Göksu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabın-dan açıklamada bulundu ve CHP'li İBB Yönetimi, yasal borç-lanma limitlerini aştığı için İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez borç dahi alamayacak duruma getirdi.
2 yılda belediyenin borcunu 43 milyar 402 milyon liraya çıkaran İBB Başkanı, "İstanbul için bugüne kadar algı ve şovdan başka ne üretti?" diye sordu.
"121 MİLYAR TL'LİK KAYNAĞI NEREDE HARCADINIZ?"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 121 milyar TL'lik kaynağı nerede harcadığını sormuştu.
Kabaktepe şunları söylemişti:
İBB'nin iştirakleri dahil toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Hükümetten gelenle birlikte 93 milyar TL. İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. Peki, bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Resmi açıklama: Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
- Son dakika: Kabine değişikliği olacak mı? Bakanlar Kurulu'nda değişecek isimler belli mi? Yeni kabine listesi...
- 3 gün yasak gündemde! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama uygulanacak iller belli oldu mu?
- 23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ne oldu?
- Müjdeli haber! 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı evde bakım parası yatan iller güncel liste
- Bugün seyahat yapılıyor mu? 17 Nisan Cumartesi şehirler arası seyahat nasıl olacak? Seyahat yasağı hangi illerde?
- Bugün marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 17 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaça kadar açık?
- Bugün kaça kadar yasak var? 17 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Hafta sonu kısıtlaması...
- Kurtlar Vadisi kafa karıştırdı... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Ardı ardına açıklamalar...
- Doğduğun Ev Kaderindir hayranlarına şok! Bu kez yönetmen açıkladı! O tarihten sonra...
- Bankada hesabı olanlar dikkat! Bu mesajı atarak tuzağa düşürüyorlar! Tüm birikim ve yatırımlarınız...
- 16 Nisan güncel sigara fiyatları! Zamlandı iddiası! Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç para oldu? Philip Morris, Marlboro, Parliament, Camel...