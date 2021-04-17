Son dakika: Ekrem İmamoğlu algı ve şovdan başka ne üretti? İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez ‘borç dahi alamayacak’ duruma getirdi!

İBB'nin iştirakleri dahil toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Hükümetten gelenle birlikte 93 milyar TL. İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. Peki, bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?"

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