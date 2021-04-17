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Açelya Apartmanının ardından şimdi de Saadet Apartmanı! CHP'li belediye 'korkmayın, bir şey olmaz' dedi! Komşuları kurtardı

  İlçesi’nde geçen günlerde yaşanan inşaatın temelindeki hatalı kazı çalışması nedeniyle 21 binanın boşaltılmasın yankıları devam ederken bu sefer de ’nde yanındaki alanda devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle zemininde yarıklar oluşan üç katlı ve 10 daireli , bina boşaltıldı.

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Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021
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Açelya Apartmanının ardından şimdi de Saadet Apartmanı! CHP'li belediye 'korkmayın, bir şey olmaz' dedi! Komşuları kurtardı

'da 900 kişiyi evsiz bırakan istinat faciasıyla ilgili ihmaller zinciri olduğu ortaya çıktı. Mektep Sokak'ta bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski bulunan yıkılarak 21 binada boşaltılmıştı. 'nde bulunan başka bir sokakta bulunan bina da aynı sorun ile karşı karşıya kaldı.



Çankaya İlçesi Tevekküller Sokak'taki boş arsada yaklaşık 3 hafta önce müteahhit G.T. tarafından bina yapım çalışmalarına başlandı. Kazı alanının bitişiğindeki üç katlı ve 10 daireli 'nın temelinden dün toprak kayması oldu. Hasar gören apartmanın sakinleri, durumdan endişe duyarak yetkililere haber verdi.



Olay yerine polis, , , itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saadet Apartmanı'ndaki vatandaşlar, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için tahliye edildi. İnşaatın bulunduğu sokağa da güvenlik şeridi çekildi. Evlerinden tahliye edilen ve konaklayacak yeri bulunmayan vatandaşlar, koordinesinde misafirhanelerine yönlendirildi.

"DEFALARCA ŞİKAYET ETTİK"
Saadet Apartmanı sakinlerinden , kazıyı yaptıran müteahhide tepki göstererek, yeni başlanan inşaat kazısı nedeniyle daha önce de uyarılar yaptıklarını ifade etti. Silay, şunları aktardı:

"Kazı 3 hafta kadar sürdü. Ayın 12'sinde gördük arka bahçeye geçemiyoruz. Polis geldi, kaç kere karakola gittik. Geliyorlar, bakıyorlar, gidiyorlar. Can güvenliği yok, şu demirleri yeni koydu. 3 hafta orası 10 metre kazılı durdu. Çocuk merdivene değil de aşağıya gitse uçurumdan uçtu, umrunda değil adamın 2 bina da tehlikede şu anda. Belediye geliyor, zabıta geliyor, rapor veren yok. Belediyeden geldiklerinde, 'Korkmayın bir şey olmaz.' dediler. Bizi geri evlerimize soktular. Bugün yan binadan bağırıyorlardı. 'Boşaltın apartmanı, çöküyorsunuz' diye. Çatlaklar var ama dikey çatlak olmadığı için belediye yetkililerimiz sorun olmadığını söylüyor. Ben sallanıyorum çatır çatır sesler duyuyorum. Kayalar aşağı düşüyor. Bugün de aynı şekilde evlerimize dönebiliriz, çünkü aynı işlemi pazartesi günü de yaptık. Müteahhit beyefendiye 10 gün süre verdiler, 10 gün içinde istinat duvarı yapacakmış. Korkmamıza gerek yokmuş. Müteahhit 'Temelimi atmadan istinat duvarı yapamam.' dedi ve kabul edildi. Böyle bir şey var mı?"



AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül Hasgül, meclis üyeleriyle hemen Çankaya Belediyesine ihbarda bulunup vatandaşların mağdur olmaması ve önlem alınması konusunda belediye yetkilileriyle görüştüklerini dile getirdi. Hasgül, "O çerçevede müteahhit firma, yapı denetim firması buraya davet edildi ve ivedilikle buraya müdahale edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı. Biz de 'Olayın takipçisi olacağız' dedik. Çünkü burada vatandaşlarımız mağdur, korku içerisinde evlerinde yaşamaya çalışıyorlar, tedirginlik var" dedi.

"RUHSATIN VERİLİŞ TARZI YANLIŞ"
Hasgül, sorunun müteahhidin inisiyatifine bırakılmayacak kadar ciddi olduğunu söyleyerek şunları aktardı:

"Bu tip rizikolu yapılarda aslında ilk önce istinat duvarının ruhsatının, ondan sonra inşaat ruhsatının verilmesi gerekiyor. Bu konuya biz bakacağız eğer böyle bir durumsa zaten ruhsatın veriliş tarzının da yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Rizikoysa, rizikonun en büyüğü burada var, binaların dibine kadar kazı yapılmış, binalar çatlamış, insanlar burada yaşamaya çalışıyor. Bu normal bir durum değil, takipçisi olacağız."

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı, müteahhidin polise ifade vereceği ve inşaat çalışmalarının tekrar başlayıp istinat duvarının yapılacağı öğrenildi.

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