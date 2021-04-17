Açelya Apartmanının ardından şimdi de Saadet Apartmanı! CHP'li belediye 'korkmayın, bir şey olmaz' dedi! Komşuları kurtardı

"DEFALARCA ŞİKAYET ETTİK"

Saadet Apartmanı sakinlerinden Gamze Silay, kazıyı yaptıran müteahhide tepki göstererek, yeni başlanan inşaat kazısı nedeniyle daha önce de uyarılar yaptıklarını ifade etti. Silay, şunları aktardı:



"Kazı 3 hafta kadar sürdü. Ayın 12'sinde gördük arka bahçeye geçemiyoruz. Polis geldi, kaç kere karakola gittik. Geliyorlar, bakıyorlar, gidiyorlar. Can güvenliği yok, şu demirleri yeni koydu. 3 hafta orası 10 metre kazılı durdu. Çocuk merdivene değil de aşağıya gitse uçurumdan uçtu, umrunda değil adamın 2 bina da tehlikede şu anda. Belediye geliyor, zabıta geliyor, rapor veren yok. Belediyeden geldiklerinde, 'Korkmayın bir şey olmaz.' dediler. Bizi geri evlerimize soktular. Bugün yan binadan bağırıyorlardı. 'Boşaltın apartmanı, çöküyorsunuz' diye. Çatlaklar var ama dikey çatlak olmadığı için belediye yetkililerimiz sorun olmadığını söylüyor. Ben sallanıyorum çatır çatır sesler duyuyorum. Kayalar aşağı düşüyor. Bugün de aynı şekilde evlerimize dönebiliriz, çünkü aynı işlemi pazartesi günü de yaptık. Müteahhit beyefendiye 10 gün süre verdiler, 10 gün içinde istinat duvarı yapacakmış. Korkmamıza gerek yokmuş. Müteahhit 'Temelimi atmadan istinat duvarı yapamam.' dedi ve kabul edildi. Böyle bir şey var mı?"