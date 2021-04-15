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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Açelya Apartmanı açıklaması: Kira ve taşınma yardımı başladı

'da inşaat çalışmaları yapılırken temeline zarar verilen ve çevre binalarla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı , ''Ankara'nın ’nde evleri zarar gören vatandaşlarımıza kira ve taşınma yardımı yapmaya başladık. Açelya Apartmanı çevresindeki binaları kayma riskine karşı lazer tarayıcılarla anlık takip ediyoruz. Mobil laboratuvarımız ve uzman ekibimizle sahadayız.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 15.04.2021
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Açelya Apartmanı açıklaması: Kira ve taşınma yardımı başladı

Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan arsada, apartman inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında, kazı alanının bitişiğinde 2013 yılında inşa edilen 8 katlı Açelya Apartmanı'nın zemininde ve sokak üzerinde derin yarıklar oluştu. Yapılan incelemede binanın temelinde kayma meydana geldiği ve çökme riski bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine binanın çevresinde bulunan 20 bina da tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bakan Kurumdan Açelya Apartmanı açıklaması: BAKAN KURUM'DAN AÇELYA APARTMANI AÇIKLAMASI:

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi'nde evleri zarar gören vatandaşlarımıza kira ve taşınma yardımı yapmaya başladık. Açelya Apartmanı çevresindeki binaları kayma riskine karşı lazer tarayıcılarla anlık takip ediyoruz. Mobil laboratuvarımız ve uzman ekibimizle sahadayız.

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