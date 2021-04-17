Son dakika | Güvenlik güçleri hiçbirine göz açtırmadı! Türkiye genelinde “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması

Ayrıca, 6 adet tombala makinesi, 4 adet sigaramatik, 3 adet kumar makinesi, 6 adet oyun makinesi, çok sayıda ateşli silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kâğıdı, pul, fiş vb. maddeler ele geçirildi.

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