MEB ücretsiz tablet başvurusu: Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte dağıtım olacak iller...

Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzaktan eğitim gören öğrencilerin gündeminde ücretsiz tablet dağıtımı yer alıyor. Geçtiğimiz hafta bakanlık tarafından MEB 67 bin 620 tablet bilgisayarın dağıtımı, İstanbul, İzmir, Adana başta olmak üzere bir çok ilde gerçekleşti. MEB ücretsiz tablet dağıtımı hakkında gelişmeler veliler ve öğrenciler takip ediliyor. İşte, ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte dağıtım olacak iller...