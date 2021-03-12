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MEB ücretsiz tablet başvurusu: Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte dağıtım olacak iller...

Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzaktan eğitim gören öğrencilerin gündeminde ücretsiz tablet dağıtımı yer alıyor. Geçtiğimiz hafta bakanlık tarafından MEB 67 bin 620 tablet bilgisayarın dağıtımı, İstanbul, İzmir, Adana başta olmak üzere bir çok ilde gerçekleşti. MEB ücretsiz tablet dağıtımı hakkında gelişmeler veliler ve öğrenciler takip ediliyor. İşte, ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte dağıtım olacak iller...

Giriş Tarihi: 12.03.2021 22:36 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 22:36
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MEB ücretsiz tablet başvurusu: Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte dağıtım olacak iller...

MEB ücretsiz tablet başvurusu... Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 Şubat haftasında Bakanlık, Adana, Ağrı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Trabzon, Şanlıurfa ve Van'daki öğrencilere 25 GB aylık internet paketine sahip 67 bin 620 tablet bilgisayar teslim edeceğini bildirdi. İşte, ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte dağıtım olacak iller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB ücretsiz tablet başvurusu: Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte dağıtım olacak iller...

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlığın öğrencilere ulaştırdığı tablet bilgisayarlarda, öğrencilerin uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu 25 GB kotalı internet paketi de bulunuyor.

Tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.

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MEB ücretsiz tablet başvurusu: Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte dağıtım olacak iller...

Öte yandan başvuru esasları ile ilgili daha önce Bakan Selçuk açıklama yapmıştı. Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine eklemişti.

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MEB ücretsiz tablet başvurusu: Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte dağıtım olacak iller...

MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta 25 GB aylık internet paketine sahip 67 bin 620 tablet bilgisayarın, hafta sonuna kadar yukarıda belirtilen illere teslim edileceği bildirildi.

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MEB ücretsiz tablet başvurusu: Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte dağıtım olacak iller...

Dağıtımın gerçekleştirildiği illerin yöneticileriyle video konferans yöntemiyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde fırsat adaleti doğrultusunda öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimlerini karşılamayı sürdürdüklerini vurguladı.

Yeni dağıtımların MEB tarafından ilerleyen günlerde sağlanması ön görülüyor.