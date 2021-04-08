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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB ücretsiz tablet başvuru: Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte şartlar... MEB ücretsiz tablet başvuru: Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte şartlar...
Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Uzaktan eğitime devam eden öğrencileri yakından ilgilendiren gelişmeyi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu. Açıklamada uzaktan eğitime katılan öğrencilere dağıtılan tablet hakkında bilgilendirmede bulunuldu. İşte, ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte şartlar...
Giriş Tarihi: 08.04.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 16:31
Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren gelişme Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından duyuruldu. Uzaktan eğitime katılan öğrenciler için ise ücretsiz tablet dağıtımı devam ediyor. Böylece daha fazla öğerencinin uzaktan eğitim sistemine ulaşması amaçlanıyor. Hal böyle olunca öğrenci ve veliler tablet başvurular için detayları merak ediyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte şartlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 26 ildeki öğrencilere, 27 bin 445 tablet bilgisayar setinin gönderildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eğitimde Kontrollü Normalleşme" döneminde öğrenciler, koşullar doğrultusunda okullarına kavuşurken tablet bilgisayar seti dağıtımları da artarak devam ediyor. 22 Mart'tan bu yana içinde 25 GB internet paketi bulunan 27 bin 445 tablet bilgisayar daha öğrencilere gönderildi.
Uzaktan eğitim sürecinde cihaz ya da internet erişimi gereksinimi olan tüm öğrenciler için başlatılan tablet dağıtımlarında 500 bin adet olarak konulan ilk hedefle ocak ayı verileri aşılarak 700 bine yakın öğrenciye ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, "Eğitimde Fırsat Adaleti' parolasıyla daha çok öğrenciye ulaşmak için dağıtımları sürdürüyor.
10. faz tablet bilgisayar dağıtımı kapsamında bakanlık tarafından tedarik edilen 27 bin 445 cihazın sevkiyatına başlandı.