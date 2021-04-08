MEB ücretsiz tablet başvuru: Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte şartlar...

Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren gelişme Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından duyuruldu. Uzaktan eğitime katılan öğrenciler için ise ücretsiz tablet dağıtımı devam ediyor. Böylece daha fazla öğerencinin uzaktan eğitim sistemine ulaşması amaçlanıyor. Hal böyle olunca öğrenci ve veliler tablet başvurular için detayları merak ediyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte şartlar...