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CHP darbe sanıklarına iş verdi! Kamera görüntüleri ortaya çıkardı

sırasında mühimmat yüklü tankla kışladan çıkan ve darbe girişimi başarısız olunca taraf değiştirdikleri ortaya çıkan iki darbeciye ’li belediyelerin iş verdiği ortaya çıktı. Osman T.'nin sözleşmesini feshettikten sonra 2017'de Belediyesi'nde zabıta personeli olarak, K.'nin ise 1 Ocak 2018'de sözleşmesinin feshinden sonra 'nde zabıta olarak işe başladığı kaydedildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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CHP darbe sanıklarına iş verdi! Kamera görüntüleri ortaya çıkardı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sırasında 'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda halkın tepkisi karşısında kışlaya dönmek zorunda kalan ve darbe girişiminin başarısız olduğunu görünce taraf değiştirdikleri belirlenen 37 eski asker hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

ADALAR VE BEŞİKTAŞ
37 sanık arasında yer alan tank şoförü eski Uzman Çavuş Osman T. ve Tank Taburu 3. Tank Bölük Komutanlığı'nda görevli eski Uzman Çavuş K.'nin, darbe girişiminden sonra 'li belediyelerde çalıştığı belirlendi.

Osman T.'nin sözleşmesini feshettikten sonra 2017'de Belediyesi'nde zabıta personeli olarak, Harun K.'nin ise 1 Ocak 2018'de sözleşmesinin feshinden sonra 'nde zabıta olarak işe başladığı kaydedildi.

İŞGALE GİDİYORDU
İdari tahkikat raporuna göre, Harun K., o gece 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda darbe girişimi doğrultusunda 'nün işgaline takviye olarak hazırlanan 195777 No'lu tanka komutan olarak bindi. Harun K. kışla dışına çıkarak yaklaşık 20 metre ilerleyebildi.

Harun K.'nin komutanlığını yaptığı tankın, güvenlik kamera kayıtlarına göre darbenin açık bir şekilde ortaya çıktığı zaman diliminde saat 01.35 sularında kışladan çıkış yaptığı, vatandaşların engellemesi üzerine tankı hareket ettiremeyerek kışlaya geri dönmek zorunda kaldığı tespit edildi. Harun K.'nin ayrıca tankı 2 saat boyunca çalışır vaziyette beklettiği de tanık ifadelerine yansıdı.

İdari tahkikat raporuna yansıyan bir diğer tespit ise CHP'li 'nde zabıta olarak görev yapan Osman T. ile ilgili oldu. Osman T.'nin kullandığı 195776 No'lu tanka mühimmat olarak 13 adet Sabot Tank mühimmatı, 1 kutu 7.62 milimetre çapında MG3 mermisi yüklendiği, tankın nizamiyeden saat 00.30 sıralarında hareket etmeye başladığı ve halkın tepkisi üzerine Osman T.'nin tankı stop ettirmek etmek kaldığı tespit edildi.

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