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Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fezlekesi Meclis'te

Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı ile birlikte 10 milletvekilinin fezlekesi Meclis'te. Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye verilen diğer isimler de açıklandı.

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Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fezlekesi Meclis'te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 10 milletvekilinin fezlekesi Meclis'te.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül."

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