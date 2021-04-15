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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'a yanıt

Sağlık Bakanı , şarkıcı 'un "Tavan yapan vakalardan ben neden sorumluyum?" ifadelerine yanıt verdi. Bakan Koca, "Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var" dedi.

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Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'a yanıt

Sağlık Bakanı , grubunun solisti 'un paylaşımına Twitter üzerinden cevap verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var" dedi.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok."



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