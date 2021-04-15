Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'a yanıt
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şarkıcı Gökhan Özoğuz'un "Tavan yapan vakalardan ben neden sorumluyum?" ifadelerine yanıt verdi. Bakan Koca, "Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un paylaşımına Twitter üzerinden cevap verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var" dedi.
Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
"Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok."
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