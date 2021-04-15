Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'a yanıt

Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:



"Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok."





