Emniyet Genel Müdürlüğünden son dakika maske uyarısı! Sakın o bağlantıya tıklamayın!
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "maske cezası" kesildiğine dair ifadeler içeren mesajlardaki bağlantı linklerine tıklanmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı. Yapılan açıklamada "Dolandırıcıların oltasına düşmeyelim. Güvenilirliğinden emin olmadığımız bağlantılara tıklamayalım" ifadeleri kullanıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, haklarında "maske cezası" kesildiğine dair ifadeler içeren kısa mesajdaki bağlantı linkine tıklamamaları konusunda vatandaşları uyardı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının, güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yeni dolandırıcılık sistemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Dolandırıcılar tarafından son günlerde cep telefonlarına "Sayın vatandaşımız hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır." ifadeleri ile bağlantı linkinin yer aldığı mesaj gönderildiği aktarılan paylaşımda, bu tür mesajın gelmesi halinde bağlantı linkine tıklanmaması uyarısında bulunuldu.
Paylaşımda, "Dolandırıcıların oltasına düşmeyelim. Güvenilirliğinden emin olmadığımız bağlantılara tıklamayalım. Güvenilir bilgi için resmi kaynakları takip edelim." ifadeleri yer aldı.
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