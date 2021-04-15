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Başkan Erdoğan ve Bahçeli iftar yemeğinde bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı iftar yemeğinde bir araya geldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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Başkan Erdoğan ve Bahçeli iftar yemeğinde bir araya geldi

Başkan Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iftar yemeğinde bir araya geldi.

Özbek Otağı'ndaki iftar yemeğine ait görüntüler Cumhubaşkanlığı resmi Twitter sayfası üzerinde paylaşıldı.

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