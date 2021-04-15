Başkan Erdoğan ve Bahçeli iftar yemeğinde bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar yemeğinde bir araya geldi.
Başkan Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iftar yemeğinde bir araya geldi.
Özbek Otağı'ndaki iftar yemeğine ait görüntüler Cumhubaşkanlığı resmi Twitter sayfası üzerinde paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özbek Otağı'ndaki iftar yemeğinde bir araya geldi. pic.twitter.com/HzP4MJbvfg— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) April 15, 2021