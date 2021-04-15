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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 aşı randevusu açıklaması

Sağlık Bakanı , hastanelerde saat 24.00'e kadar Kovid-19 aşısı randevusu verildiğini belirterek, sırası gelenleri vakit geçirmeden aşılanmaya çağırdı.

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Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 aşı randevusu açıklaması

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24.00'a kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun." ifadelerini kullandı.

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