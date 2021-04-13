Türkiye'nin uçak gemisi TCG Anadolu için müjdeli haber! Dünyanın beklediği gemi için tarih verildi

"HERKES TÜM GÜCÜYLE ÇALIŞIYOR"



İsmail Demir, TCG Anadolu gemisinin teslimat süresinin başlangıçta 2022 ortaları olarak öngörüldüğünü ancak ilk kaynak sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tersaneyi teşvik etmesiyle bu sürenin 1 yıl öne çekilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.



Demir, geminin teslimatına yönelik şu bilgileri verdi:



"Beklentimiz bu sene bitmeden, 3. çeyrekte teslim almaktı. Biraz uzadı ama salgın süreci, tersanenin tam kapasite çalışmaması gibi bazı konular da var. Her halükarda 2022 gelmeden teslimat yapılsın diye projeyi takip ediyoruz, tersaneyi de bu konuda teşvik ediyoruz. Alt sistemleri yapan bir dizi firmamız bu konuda son derece kararlı şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. İnşallah bir aksilik olmazsa bu sene bitmeden bu işi yapalım, teslim edelim diyoruz. SİHA'lar konuşlanmış şekilde olması zor ama en azından orijinal planlanan haliyle İHA, SİHA'larla ilgili değişiklikler yapmak üzere teslimat mümkün olabilir. Hatta denize indirip, servise alıp bazı sistemlerin daha sonra peyderpey konulması gibi bir yol da duruma göre düşünülebilir. Amacımız bütün gücümüzle, hızımızla bu gemiyi bitirmek. Biraz sarkabilir ama herkes durumun farkında, bütün gücüyle tersane, alt yüklenici ve ana yüklenici çalışıyor."