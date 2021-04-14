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Son dakika: Başkan Erdoğan: Türkiye sayılı ülkelerden biri olmayı başardı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan: ", havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı."

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan: Türkiye sayılı ülkelerden biri olmayı başardı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan: "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı.

Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ Projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu"

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