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Bozdoğan Füzesi’nden tam isabet! Canlı yayında değerlendirdi: Türk aklının başarısıdır

A Haber
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Giriş: 14.04.2021 12:18
Güncelleme:14.04.2021 12:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olduğunu müjdeledi. Başkan Erdoğan, Bozdoğan adı verilen füzemizin hedefini vurduğunu duyurdu. Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Caşın, "Türk aklının başarısıdır. Havacılarımızı, bu işe gönül veren mühendislerimizi ve Türkiye’yi kutluyorum. Çok güzel bir müjde" dedi.
Türkiye sayılı ülkelerden biri olmayı başardı "TÜRKİYE SAYILI ÜLKELERDEN BİRİ OLMAYI BAŞARDI"
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