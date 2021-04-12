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VAV TV seyircisiyle buluştu! Medeniyetimizin zenginliğini anlatacak!

Son dakika haberine göre; Turkuvaz Medya Grubu, tarihi bir projeyi daha hayata geçirdi. İslam kültür ve medeniyetinin anlatılıp ilim, fikir ve düşünce hayatına dair konuların işleneceği VAV TV "Gerçek Bilgi Doğru Yorum" sloganıyla yayın hayatına bu sabah "Merhaba" dedi.

Giriş Tarihi: 12.04.2021 07:53 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 08:00
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VAV TV seyircisiyle buluştu! Medeniyetimizin zenginliğini anlatacak!

Son dakika haberine göre; Turkuvaz Medya Grubu, tarihi bir projeyi daha hayata geçirdi. İslam kültür ve medeniyetinin anlatılıp ilim, fikir ve düşünce hayatına dair konuların işleneceği VAV TV "Gerçek Bilgi Doğru Yorum" sloganıyla yayın hayatına bu sabah "Merhaba" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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VAV TV seyircisiyle buluştu! Medeniyetimizin zenginliğini anlatacak!

Kanalın kuruluş amacı ve hedeflerini tüm detaylarıyla anlatan VAV TV Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, "Bir Anadolu medeniyetinin televizyonu olacağız. Dinimizin hikmet dolu güzelliğini, medeniyet ve coğrafyamızın zenginliğini, kültür ve sanatımızın inceliğini VAV TV'de anlatacağız" dedi

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VAV TV seyircisiyle buluştu! Medeniyetimizin zenginliğini anlatacak!

FARKLI PROGRAM ZENGİN İÇERİK
İnançlarımızla ve değerlerimizle örtüşen bir yayın politikası izlemeyi hedefleyen VAV TV'nin temel referansı Kur'an-ı Kerim olacak.

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VAV TV seyircisiyle buluştu! Medeniyetimizin zenginliğini anlatacak!

Deneyimli ekibi ve çeşitli programlarıyla izleyici karşısına geçmeye hazırlanan VAV TV; 24 saat yayın yapacak ve Kur'an, dini sohbet, fikir, kültür-sanat, belgesel gibi birbirinden farklı özgün programları ekranlara taşıyacak.

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VAV TV seyircisiyle buluştu! Medeniyetimizin zenginliğini anlatacak!

MEDENİYETİMİZİN ZENGİNLİĞİNİ ANLATACAK
VAV TV'nin Ramazan ayının ilk günü yayına gireceğini belirten VAV TV Genel Müdürü Abdulhalik Çimen şöyle dedi:
Dinimizin hikmet dolu güzelliğini, medeniyet ve coğrafyamızın zenginliğini, kültür ve sanatımızın inceliğini güzel konuklarla anlatacağız. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan da bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar bütün birikimlerimizi şahsiyet ve eserleriyle anlatmaya çalışacağız. Bir Anadolu medeniyetinin televizyonu olacak. Anadolu, doğu ve batı medeniyetleri arasında sıkışmış bir yerde değildir. Anadolu bu iki medeniyeti de reddetmeyen bizzat bu iki medeniyet arasında merkez konumdadır.