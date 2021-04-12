VAV TV seyircisiyle buluştu! Medeniyetimizin zenginliğini anlatacak!

MEDENİYETİMİZİN ZENGİNLİĞİNİ ANLATACAK

VAV TV'nin Ramazan ayının ilk günü yayına gireceğini belirten VAV TV Genel Müdürü Abdulhalik Çimen şöyle dedi:

Dinimizin hikmet dolu güzelliğini, medeniyet ve coğrafyamızın zenginliğini, kültür ve sanatımızın inceliğini güzel konuklarla anlatacağız. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan da bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar bütün birikimlerimizi şahsiyet ve eserleriyle anlatmaya çalışacağız. Bir Anadolu medeniyetinin televizyonu olacak. Anadolu, doğu ve batı medeniyetleri arasında sıkışmış bir yerde değildir. Anadolu bu iki medeniyeti de reddetmeyen bizzat bu iki medeniyet arasında merkez konumdadır.