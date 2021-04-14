Meral Akşener'den kaçamak "Kılıçdaroğlu" yorumu: Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir

BAHÇELİ RESTİ ÇEKMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından bu kadar eminse, kendisine çok güveniyorsa, buyursun aday olsun, korkakça değil mertçe milletimizin huzuruna çıksın 'Ben de varım' desin. MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir. Kılıçdaroğlu'nun elinden tutan yok, önüne geçen yok, aday olmasına bildiğimiz kadarıyla mani bir hal yok. Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine, kararını belirlesin, cesaretle arkasında dursun." dedi.

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