Meral Akşener'den kaçamak "Kılıçdaroğlu" yorumu: Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir
Erken seçim diyerek istikrar ortamını bozma amacı güden Millet İttifakı’nda ortak aday çıkarmak konusunda sıkıntılar yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine sorulan soruya "Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, dün yaptığı konuşmada "Kılıçdaroğlu'nun elinden tutan yok, önüne çıkan yok. Aday olmasına bildiğimiz kadarıyla mani bir hal yok. Kendisine bu kadar güveniyorsa buyursun aday olsun" demişti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin "Olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok." dedi. Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
YARIM AĞIZ CEVAP
Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağına yönelik sorusuna "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok." cevabını verdi.
BAHÇELİ RESTİ ÇEKMİŞTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından bu kadar eminse, kendisine çok güveniyorsa, buyursun aday olsun, korkakça değil mertçe milletimizin huzuruna çıksın 'Ben de varım' desin. MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir. Kılıçdaroğlu'nun elinden tutan yok, önüne geçen yok, aday olmasına bildiğimiz kadarıyla mani bir hal yok. Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine, kararını belirlesin, cesaretle arkasında dursun." dedi.
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