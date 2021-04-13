Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Darbe imalı bildiri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'i topa tuttu. "Kimse bayrağımızı parçalayamaz" diyen Bahçeli, 2023 seçimleri hakkında da meydan okudu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;
Derdi veren Allah şifayı da verecektir. Biraz daha dişimizi sıkmalıyız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalıyız. Ramazan Bayramı'nı eski günlerdeki gibi kucaklayabilmeliyiz. Koronavirüsten kurtulmak için seferberlik için hareket etmeliyiz. Dayanışmanın, empatinin, yardımlaşmanın faydalarını hep birlikte göstermeliyiz.
PKK'NIN ELEBAŞLARI İHANETLERİNİN BEDELLERİNİ ÖDEDİ
Terörle mücadele kararlılık ve kahramanlıkla sürmektedir. PKK'nın kış aylarında yuvalandığı yerler teker teker temizlenmektedir. Üst kademe yöneticilerinin de yer aldığı 16 terörist etkisiz hale getirildi. Turuncu ve kırmızı listeden birçok PKK elebaşı ihanetlerinin bedellerini canlarıyla ödedi. Onlar kaçacak biz kovalayacağız, onlar yıkacak biz yapacağız. Onlar saklanacak biz bulacağız. PKK'nın sonu gelmiştir. Bu kanlı şebeke çocuklardan terörist yapacak kadar şerefsizdir. Şehitlerimizin hesabı sonuna kadar sorulacaktır.
HDP'YE DESTEĞE TEPKİ
Terörist Demirtaş'a siyasi maksatlarla müşfik ve müspet yaklaşanlar çocuklarımızın, kadınlarımızın, güvenlik güçlerimizin, hülasa Türk milletinin karşısında oluşmuş zillet cephesidir. HDP'ye müsamaha ve merhamet analara hakaret, babalara hıyanettir. HDP'ye müsama ve merhamet annelere babalara hakarettir. Gözü yaşlı annelere ihanettir. HDP ile ittifak kuranlar aynı zamanda çocuklarımızın düşmandır.
DARBE İMALI BİLDİRİYİ HEDEF ALDI
104 emekli amiralin servis ettiği darbe bildirisini haklı çıkarmaya, ifade özgürlüğü kisvesiyle maskelemeye çalışanlar milli iradeye içten içe tahammülsüz olan vesayetçi çevrelerdir.
Kılıçdaroğlu'nun akli ve zihni melekeleri iyice laçkalaştı. İleri derecede su kaynatmaktadır. Katıldığı bir televizyon programında yolda İP Başkanı'nı ters köşeye yatırıp ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum sözleriyle niyetini açık etmesi, kazanacağından şüphe duyulmaması gerektiğini söylemesi zamanlama itibariyle üzerinde durulması gereken bir beyanattır.
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından bu kadar eminse, kendisine çok güveniyorsa, buyursun aday olsun, korkakça değil mertçe milletimizin huzuruna çıksın 'ben de varım' desin. MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir.
KILIÇDAROĞLU'NA LGBT TEPKİSİ
"LGBT Türk ailesi yapısını bozuyor mu?' sorusuna 'Hayır, bozmuyor' diyen birisinin ne milliyetçilikten ne manevi değerlerden söz etmeye, ne de adamım diye dolaşmaya hakkı vardır.
MERAL AKŞENER'E KÜÇÜK ORTAK GÖNDERMESİ
104 emekli amirale önce zevzek diyen, sonra durumu kurtarmaya çalışan iplikçi başı, mahalle aralarında dedikodu yapar gibi konuşmaktadır. Biz küçük ortaklıktan gocunmuyoruz. Kaldı ki milletvekili sayımızın 48 olduğunun da bilincindeyiz. Küçük diye hafife aldığı partimizi FETÖ kumandasıyla ele geçirmeye çalıştığını da unutmuş değiliz. Biz küçük olmasına küçüğüz ancak Rabbim hiçbir partiyi zilletin küsuratı yapmasın. Böylesi bir alçalmayı kimseye nasip etmesin.
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