Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

PKK'NIN ELEBAŞLARI İHANETLERİNİN BEDELLERİNİ ÖDEDİ

Terörle mücadele kararlılık ve kahramanlıkla sürmektedir. PKK'nın kış aylarında yuvalandığı yerler teker teker temizlenmektedir. Üst kademe yöneticilerinin de yer aldığı 16 terörist etkisiz hale getirildi. Turuncu ve kırmızı listeden birçok PKK elebaşı ihanetlerinin bedellerini canlarıyla ödedi. Onlar kaçacak biz kovalayacağız, onlar yıkacak biz yapacağız. Onlar saklanacak biz bulacağız. PKK'nın sonu gelmiştir. Bu kanlı şebeke çocuklardan terörist yapacak kadar şerefsizdir. Şehitlerimizin hesabı sonuna kadar sorulacaktır.