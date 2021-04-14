Eski HDP'li isim gözaltına alındı! Jandarma ekipleri harekete geçti!
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yapılan operasyonda eski HDP Dilovası İlçe Başkanı K.O gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce de örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklandığı ve 1 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik devam eden soruşturma kapsamında, örgütle ilgisi bulunduğu ve örgüte üye olduğu ileri sürülen eski HDP Dilovası İlçe Başkanı K.O'yu gözaltına aldı.
Şüphelinin daha önce de örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklandığı ve 1 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi. K.O'nun jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısmi yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yasaklar bugün, bu akşam saat kaçta başlıyor? 14 Nisan yasakları...
- Hafta içi özel araçla ve otobüsle seyahat etmek yasak mı? Seyahat yasağı ne zaman başlıyor, bugün mü?
- A101'den indirim rüzgarı! 15 Nisan 2021 Perşembe A101 Aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste
- Son dakika: Bayramda tam kapanma mı geliyor? 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Kredi borcu ve kart borcu olanlar dikkat! Borç kapatma kredisi faiz oranları! 2021 TEB, Garanti, ING, Akbank...
- 65 yaş üstü dikkat! Sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi? Detaylar açıklandı
- Emekliye çifte zam! Memura %0,71 fark, SSK Bağ-Kur emeklisine %3.71 artış! 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak?
- Müjde verildi! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2021 Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- Detaylar açıklandı! Marketler saat kaçta kapanacak? Ramazan ayında A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl?
- Çalışanlar dikkat! Kamu çalışma saatleri nasıl olacak? Kamuda kimler idari izinli sayılacak? İşte esnek çalışma detayları
- Son dakika: Uçuşlar iptal mi? Şehirler arası seyahat nasıl olacak? THY, Pegasus ve otobüs şirketlerinden açıklama
- Bankalar da yasaklara uydu! 2021 bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Ramazan'da bankaların çalışma saatleri nasıl?