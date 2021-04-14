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Eski HDP'li isim gözaltına alındı! Jandarma ekipleri harekete geçti!

'de terör örgütü /KCK'ya yapılan operasyonda eski İlçe Başkanı K.O gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce de örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklandığı ve 1 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Eski HDP'li isim gözaltına alındı! Jandarma ekipleri harekete geçti!

'de terör örgütü /KCK'ya yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik devam eden soruşturma kapsamında, örgütle ilgisi bulunduğu ve örgüte üye olduğu ileri sürülen eski İlçe Başkanı K.O'yu gözaltına aldı.

Şüphelinin daha önce de örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklandığı ve 1 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi. K.O'nun jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

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