Eski HDP'li isim gözaltına alındı! Jandarma ekipleri harekete geçti!

Şüphelinin daha önce de örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklandığı ve 1 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi. K.O'nun jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

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