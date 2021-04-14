14 Nisan 2021, Çarşamba
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollandalı politikacı Wilders'ın ramazan ayıyla ilgili paylaşımına tepki

Son dakika haberleri... Başkanı Ali Erbaş, Hollandalı aşırı sağcı lideri 'ın Twitter'daki paylaşımına ilişkin, " düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı, uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 14.04.2021
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollandalı politikacı Wilders'ın ramazan ayıyla ilgili paylaşımına tepki

Erbaş, Wilders'ın paylaşımına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış dini İslam'ı ve rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'i hedef alan Hollandalı ırkçı bir siyasetçinin söylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini" belirtti.

Erbaş, şunları kaydetti:

"İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum. Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığına ve bu tür sistematik provokasyonlara karşı Müslümanlar olarak aklı selim ile hareket ederek, İslam'ın hayat veren ilkelerini ve ramazan ayının rahmetini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz."

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