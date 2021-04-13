14 Nisan 2021, Çarşamba
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Selçuk Bayraktar açıkladı! Akıncı PT-3 testleri başarıyla tamamladı

güzel haberi verdi! Jeopolitik ve jeostratejik konumu nedeniyle en büyük güvenlik tehditleriyle yüz yüze olan , savunma sanayiini gitgide kuvvetlendiriyor. Bayraktar Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) üçüncü prototipi -3, yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı.

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Giriş Tarihi: 14.04.2021
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Selçuk Bayraktar açıkladı! Akıncı PT-3 testleri başarıyla tamamladı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3'ün yüksek irtifa ve yüksek hız denemelerinin başarıyla tamamlandığını kamuoyuyla paylaştı.

Akıncı PT-3 testleri başarıyla tamamladı AKINCI PT-3 TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

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