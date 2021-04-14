Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun acı günü: Ablası hayatını kaybetti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Öztürk, hayatını kaybetti.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu Beyefendi'nin Hakk'a yürüyen kıymetli ablası Nermin Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.



Altun mesajında, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Hanımefendi'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Nermin Hanım'a Allah'tan rahmet, başta sayın Bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ablası vefat eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na başsağlığı diledi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu Beyefendi'nin ablası Nermin Öztürk Hanım hayatını kaybetti. Nermin Hanım'a Allah'tan rahmet; Sayın Bakanımıza, kederli ailesine ve merhumenin tüm yakınlarıyla sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdülhamid Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada Bakan Karaismailoğlu'nu başsağlığı dileklerinde bulundu.