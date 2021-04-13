Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Okullar kapanacak mı? Seyahat yasağı gelecek mi? Türkiye'nin gözü bu toplantıda
Son dakika haberine göre; Artan koronavirüs vakaları sonrası gözler bu akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak kabine toplantısına çevrildi. Koronavirüsle mücadelede Ramazan ayı boyunca yeni tedbirler mi alınacak yoksa tam kapanma olacak mı? Vatandaşların merak ettiği sorulara toplantı sonrası Başkan Erdoğan cevap verecek. İşte masadaki konular.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleşecek kabine toplantısı önümüzdeki 1 ay için çok önemli kararların alınacağı bir toplantı olacak.
Gözlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildiği kabine toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu'nu toplayarak çok alternatifli yeni tedbir paketleri önerilerini hazırladıklarını açıkladı. Bugün gerçekleşecek toplantı sonrasında da Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında alınan son dakika kararlarını ilan edecek.
GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanacak. Daha önce uygulanan ve vaka sayılarını düşüren tedbirler tekrar masaya getirilecek.
Yeni tedbirlerde 2020 yılındaki düşüş dönemlerinde uygulanan yeni tedbirler örnek alınacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da devletin zirvesi ile Bilim Kurulu tavsiyelerini ve son durumu bir sunumla aktaracak.
BİLİM KURULU YÜZ YÜZE TOPLANDI
Koronavirüs vaka tablosundaki hızlı artış sürerken, "Tam kapanma olacak mı?" sorusunun yanıtı için gözler şimdi pazartesi günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Toplantıya kurul üyeleri yüz yüze katılacak. Sonrasında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.
TAM KAPANMA YA DA EN AZINDAN ÇOK SIKI TEDBİRLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı öncesinde gerçekleştirdiği son açıklamasında ifade ettiği cümleler tam kapanma ihtimalini oyunda tutarken en azından çok sıkı yeni tedbirlerin geleceği şeklinde yorumlandı. İşte Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısından önce gerçekleştirdiği konuşmasında yer alan açıklamalar.
"GENEL BİR DİNLENDİRME"
"Amacımız, ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır.
Buradan Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, hatta tek başına salgını tümüyle yenmesi önemli ya da yeterli değildir. Asıl olan, yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak, hatta mümkünse önünde gitmektir.
BUNLARI YAPMAZSAK BİR SEZON DAHA KAÇAR
Bunları gerçekleştiremediğimiz takdirde sadece turizmde bir sezonu daha kaçırmakla kalmayacak, yurt dışına yapılacak iş ve aile ziyaretleri de dahil olmak üzere pek çok alanda ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Elbette en önemlisi de kendi vatandaşımızın sağlığıdır.
İşte Bilim Kurulunda ve ardından bugün de kabine toplantısında konuşulacağı belirtilen tedbirler;
1- Tam kapanma
2- Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde seyahat yasağı
3- Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme yapılacak.
4- Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri uygulanacak
5- Kamuda yeniden esnek çalışma modeli de gündemde.
6- Özel sektörün uzaktan çalışmaya teşvik edilmesi
7- Seyahat yasağı da gündeme gelecek.
8- Kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi
9- Ramazanda kafe ve lokantaların kapalı olması
10- Hafta sonu yasaklarının devam etmesi
11- Ramazan boyunca teravihler için camilerde geçtiğimiz yıl uygulanan tedbirlerin uygulanması
12- Kalabalık meydan ve caddelerin sınırlandırılması
13- Bayramda seyahat yasağı
YÜZ YÜZE EĞİTİME YİNE ARA VERİLEBİLİR
Yüz yüze eğitime yeniden ara verilmesinin de okullarla ilgili önemli bir gündem oluşturduğu kabine toplantısında okullara ek tedbir ya da kapama seçeneği de gündeme gelecek.
Tam kapanmanın koronavirüs bulaş riskini düşürmek için en uygun yöntemlerden biri olduğu ifade edilirken, ancak tam kapanma olmaması halinde bir dizi önerinin de Bilim Kurulu tarafından sunulduğu dile getirildi.
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