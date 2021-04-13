Selçuk Bayraktar açıkladı! Akıncı PT-3 testleri başarıyla tamamladı

Selçuk Bayraktar güzel haberi verdi! Jeopolitik ve jeostratejik konumu nedeniyle en büyük güvenlik tehditleriyle yüz yüze olan Türkiye, savunma sanayiini gitgide kuvvetlendiriyor. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) üçüncü prototipi Akıncı PT-3, yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı.