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Selçuk Bayraktar açıkladı! Akıncı PT-3 testleri başarıyla tamamladı

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Giriş: 13.04.2021 23:52
Selçuk Bayraktar güzel haberi verdi! Jeopolitik ve jeostratejik konumu nedeniyle en büyük güvenlik tehditleriyle yüz yüze olan Türkiye, savunma sanayiini gitgide kuvvetlendiriyor. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) üçüncü prototipi Akıncı PT-3, yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı.
Akıncı PT-3 testleri başarıyla tamamladı
Akıncı PT-3 testleri başarıyla tamamladı
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