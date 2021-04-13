Libya'dan flaş Türkiye açıklaması! Vize işlemleri hakkında flaş açıklama

"VİZELERİN TAMAMİYLE KALDIRILMASI İLE İLGİLİ HEMEN İŞLEMLERE BAŞLAYACAĞIZ"

Dibeybe, "Serbest ticaret anlaşması bence de öncelikli bir mevzu. Bunu da en kıza zamanda imzalamamız gerekmektedir. Vizelerin tamamıyla kaldırılması ile ilgili hemen işlemlere başlayacağız. Ve inşallah Ankara'da bir büyükelçiliğimiz ve Bingazi'de bir konsolosluk açılması için gerekli girişimleri başlatacağız" diye konuştu.

"TÜRK-LİBYA İLİŞKİLERİNİN BUGÜNÜ VE YARININDA İŞ DÜNYAMIZA BÜYÜK BİR SORUMLULUK DÜŞMEKTEDİR"

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ise, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Libya Başbakanımız başkanlıklarında gerçekleşen Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı çerçevesinde bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. İki dost ve müttefik ülkenin, tarihten gelen kardeşlik bağlarının da verdiği güçle, yakın bir iş birliği anlayışı ile çalışması gerektiği son derece açık. Geçmişte olduğu gibi bugün de, ticari ve ekonomik alandaki işbirliği, ülkelerimiz arasındaki ilişiklerin en önemli boyutlarından birini oluşturuyor. İş dünyamızın ortaya koyduğu girişimler, ticaret ve yatırım alanlarındaki karşılıklı adımlar ikili ilişkilerimizin geleceğini belirleyecek durumda. Diğer bir ifade ile Türk-Libya ilişkilerinin bugünü ve yarınında iş dünyamıza büyük bir sorumluluk düşmektedir" şeklinde konuştu.