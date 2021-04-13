13 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu'nun icat ettiği 128 milyar dolar yalanına kronolojik yanıt

Kılıçdaroğlu'nun icat ettiği 128 milyar dolar yalanına kronolojik yanıt

Genel Başkanı öncülüğünde muhalefet, ''128 milyar dolar'' yalanına sarıldı. Organize yalanın aktörleri rezervlerindeki 128 milyar doların kaybolduğunu iddia ederek tansiyonu yükseltme gayretine girişti. Haber Koordinatörü , Merkez Bankası rezervlerinin ne kadar olduğunu kronolojik sırayla aktardı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2021
ABONE OL
Kılıçdaroğlu'nun icat ettiği 128 milyar dolar yalanına kronolojik yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünü ettiği 128 milyar dolar yalanı belgelerle çürütüldü.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, AK Parti'nin göreve geldiği 2002 yılından bu yana döviz rezervlerini gösteren grafiği A Haber'de paylaştı.

Kılıçdaroğlunun icat ettiği 128 milyar dolar yalanına kronolojik yanıt KILIÇDAROĞLU'NUN İCAT ETTİĞİ 128 MİLYAR DOLAR YALANINA KRONOLOJİK YANIT

Söz konusu rakamlara şeffaf bir biçimde her vatandaşın ulaşabileceğini aktaran Kıran, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı yalana belgeleriyle cevap verdi.

128 milyar dolar nerede? İşte muhalefetin yalanları ve gerçekler 128 MİLYAR DOLAR NEREDE? İŞTE MUHALEFETİN YALANLARI VE GERÇEKLER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA