Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Wilders'a sert cevap: "İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık "

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İslam düşmanı olarak bilinen Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in Ramazan paylaşımına sosyal medyadan tepki gösterdi. Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İLK TEPKİ AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN

Çelik paylaşımında: "Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'NIN FAŞİST ZİHNİYETLİ SÖZDE POLİTİKACISI"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da Wilders'in çirkin saldırısına tepki gösterdi. Ünal, "İslam düşmanı ve faşist Greet Wilders gerçek yüzünü göstermekten asla vazgeçmiyor. Avrupa'nın faşist zihniyetli sözde politikacısı İslamafobi üzerinden prim yapmaya çalışıyor. Anlamanız gereken bir şey var; Bize hakaret ettiğinizde asla görmemezlikten gelmeyeceğiz. Bize ait olan her değerimizi sonuna kadar savunacağız" ifadelerine yer verdi.

BU İLK VUKUATI DEĞİL

Irkçı Wilders'in bu ilk vukuatı değil. Daha önce de birçok kez hem İslam'ı hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarda bulunmuştu.