Detaylar açıklandı: Spor salonları yarın kapalı mı? 14 Nisan spor salonları açık mı? Spor salonları ne zaman açılacak?

Spor salonları yarın kapalı mı? Spor salonları ne zaman açılacak? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak kısıtlamaları açıkladı. Bu gelişmelerin ardından spor salonları ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, spor salonları yarın kapalı mı? 14 Nisan spor salonları açık mı? Spor salonları ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

YARIN SPOR SALONLARI KAPALI MI?

Kısmi kapanma kapsamında Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamalar 14 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Başkan Erdoğan, kısmi kapanma kapsamında spor salonlarının da kapalı olacağını duyurdu. Buna göre, spor salonları 14 Nisan Çarşamba'dan itibaren geçici süreliğine faaliyetlerine ara verecek.