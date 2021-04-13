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Detaylar açıklandı: Spor salonları yarın kapalı mı? 14 Nisan spor salonları açık mı? Spor salonları ne zaman açılacak?

? Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de birtakım tedbirler alınıyor. Mutant virüsün bulaş hızının yüksek olması nedeniyle Türkiye'de vaka sayısı artışa geçti. Salgının önüne geçebilmek için Ramazan ayında bazı tedbirlerin uygulanacağı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından spor salonları ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, ? 14 Nisan spor salonları açık mı? Spor salonları ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2021
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Detaylar açıklandı: Spor salonları yarın kapalı mı? 14 Nisan spor salonları açık mı? Spor salonları ne zaman açılacak?

? ? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak kısıtlamaları açıkladı. Bu gelişmelerin ardından spor salonları ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, spor salonları yarın kapalı mı? 14 Nisan spor salonları açık mı? Spor salonları ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

YARIN SPOR SALONLARI KAPALI MI?

Kısmi kapanma kapsamında Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamalar 14 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Başkan Erdoğan, kısmi kapanma kapsamında spor salonlarının da kapalı olacağını duyurdu. Buna göre, spor salonları 14 Nisan Çarşamba'dan itibaren geçici süreliğine faaliyetlerine ara verecek.

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SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanların faaliyetlerine bayramdan sonra yeniden başlayabileceğini açıkladı.

YENİ RAMAZAN YASAKLARI NELER?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftası kısmi kapanma uygulanacağını bildirdi. Kısmi kapanma kapsamında uygulanacak yasaklar şu şekilde:

* Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olacak.

* Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.

* 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması getirildi.

* 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek.

* Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.

* Kamuda hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

* Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.

* Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.

* Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek.

* Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.

* Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.

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