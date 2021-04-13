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Son dakika: Berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca berberler açık mı kapalı mı? Kabine kararları...
Berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan yasakları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında Ramazan ayında uygulanması beklenen kısıtlamaların görüşülmesi bekleniyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de berberler oldu. Berber, kuaför ve güzellik merkezi işletmecileri dükkanların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca berberler açık mı kapalı mı? Kabine kararları neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.04.2021 16:18 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 16:18
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