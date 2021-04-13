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Haberler Galeri Son dakika: Berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca berberler açık mı kapalı mı? Kabine kararları...

Son dakika: Berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca berberler açık mı kapalı mı? Kabine kararları...

Berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan yasakları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında Ramazan ayında uygulanması beklenen kısıtlamaların görüşülmesi bekleniyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de berberler oldu. Berber, kuaför ve güzellik merkezi işletmecileri dükkanların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca berberler açık mı kapalı mı? Kabine kararları neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.04.2021 16:18 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 16:18
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Son dakika: Berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca berberler açık mı kapalı mı? Kabine kararları...

Son dakika... Berberler kapanacak mı? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Kovid-19 vaka sayısında görülen artıış sonrası hangi yasakların uygulanacağı merak edilirken, yeni kısıtlamalar ile ilgili kararın bugün belli olması bekleniyor. Kabine toplantısında Ramazan ayında uygulanacak yasakların belirlenmesi bekleniyor. Peki, berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca berberler açık mı kapalı mı? Kabine kararları neler? İşte merak edilenler...

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Son dakika: Berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca berberler açık mı kapalı mı? Kabine kararları...

BERBER VE KUAFÖRLER KAPANACAK MI?

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri yeniden faaliyete geçmişti. Vaka sayısında görülen artış sonrası bu yerlerin yeniden kapatılıp kapatılmayacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından detayların duyurulması bekleniyor.

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Son dakika: Berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca berberler açık mı kapalı mı? Kabine kararları...

"SALGININ YAYILIMINI ENGELLEMEK İÇİN TOPLU İFTARLARDAN KAÇINILMALI"

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemalettin Özden, AA muhabirine, dünyada İslam coğrafyasındaki 2 milyara yakın inananın ramazanın başlamasıyla oruç tutacağını söyledi.

Oruç tutmak için sağlık şartlarının çok iyi gözetilmesi gerektiğine dikkati çeken Özden, "Kovid-19 hastasında eğer ciddi risk faktörü varsa, ileri yaşta olması, diyabet, şeker, tansiyon ve kalp gibi kronik gibi rahatsızlıkları olanlar ile gebe ve emziren kadınların oruç tutması uygun olmaz. Bunlar mutlaka doktor kontrolünde olmalı." dedi.

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Son dakika: Berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca berberler açık mı kapalı mı? Kabine kararları...

Özden, Kovid-19'un çoğunlukla hastalık belirtisi olmadan veya düşük düzeydeki hastalık belirtisiyle seyrettiğini ifade ederek, testi pozitif çıkan ve ciddi bir hastalığı olmayan Kovid-19 hastalarının doktor onayı ve kontrolünde olmak şartıyla oruç tutmalarını önerdi.

Hafif semptomlarla Kovid-19 geçirenlerin sağlık durumunda değişiklik veya hastalığın ilerlemesi halinde oruç tutmamalarını isteyen Özden, şöyle devam etti:

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Son dakika: Berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca berberler açık mı kapalı mı? Kabine kararları...

"Kovid-19'a yönelik oruç tutanlarda bağışıklık sistemi düşüyor mu, hastalıkları artıyor mu diye net bir araştırma ve birebir çalışma olmadı. Dünya Sağlık Örgütü, şu andaki mevcut bilgimize göre, oruç tutmanın bağışıklık sistemine azaltıcı bir etkisinin olmadığını söylüyor, an azından olduğuna dair bilgi de yok. Özelikle aralıklı kısa sürelerle oruç tutmanın bağışıklık ve sindirim sistemine katkı sağladığı söyleniyor."

Özden, ramazanda uzun süre aç kalınacağından dolayı bağışıklık sisteminin olumsuz etkilenmesine ve vitamin eksikliğine karşın dengeli beslenme, sıvı tüketimi ile uyku düzenine dikkat edilmesini, mutlaka sahur yapılmasını tavsiye etti.