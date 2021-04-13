Son dakika: Berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca berberler açık mı kapalı mı? Kabine kararları...

Özden, Kovid-19'un çoğunlukla hastalık belirtisi olmadan veya düşük düzeydeki hastalık belirtisiyle seyrettiğini ifade ederek, testi pozitif çıkan ve ciddi bir hastalığı olmayan Kovid-19 hastalarının doktor onayı ve kontrolünde olmak şartıyla oruç tutmalarını önerdi.

Hafif semptomlarla Kovid-19 geçirenlerin sağlık durumunda değişiklik veya hastalığın ilerlemesi halinde oruç tutmamalarını isteyen Özden, şöyle devam etti: