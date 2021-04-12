Son dakika: Muharrem İnce koronavirüse yakalandı

CHP ile yollarını ayırıp yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce, Kovid-19 yakalandı.

İnce'nin Kovid-19'a yakalandığı bilgisini Twitter'dan açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman, "Sayın Muharrem İnce'nin korona testi pozitif çıkmıştır. Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum." dedi.

Muharrem İnce'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.