11 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri TSK'dan Libya Deniz Kuvvetleri'ne eğitim

TSK'dan Libya Deniz Kuvvetleri'ne eğitim

(MSB) (TSK) tarafından personeline "Sualtı Savunma Eğitimi" verildiğini duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2021 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021
ABONE OL
TSK'dan Libya Deniz Kuvvetleri'ne eğitim

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz bulunan Libyalı kardeşlerimize destek için Libya ordusuna yönelik eğitimlere devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda Libya Deniz Kuvvetleri personeline Sualtı Savunma Eğitimi (Tahrip Safhası) verildiği belirtilen paylaşımda, eğitim çalışmalarına ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA