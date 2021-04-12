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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Ramazan’da yeme-içme yerleri paket servis yapacak

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Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Ramazan’da yeme-içme yerleri paket servis yapacak

SON DAKİKA HABERİ: , yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde yayımlanan yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgeler konusunda sıkça sorulan soruları cevapladı.

Sıkça sorulan sorulara bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanlığı "Ramazan ayı boyunca yeme-içme yerleri masada müşteri kabul edecekler midir?" sorusuna resmi site üzerinden yanıt verdi ve soruyu 'sıkça sorulan sorular' arasına ekledi.

Soru 13. Ramazan ayı boyunca yeme- içme yerleri masada müşteri kabul edecekler midir?

Cevap 13: Son Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere ayında yeme-içme yerleri paket servis esasına göre faaliyet gösterecek olup konuya ilişkin detaylar yarınki Kabine toplantısı sonrasında yayımlanacak Genelgemizde açıklanacaktır.
Ayın tamamında olduğu gibi Ramazan'ın ilk günü olan 13.04.2021 Salı günü yeme-içme yerleri açık veya kapalı alanlarında masada müşteri kabul etmeyeceklerdir.

Diğer sorular ve yanıtları şu şekilde:

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