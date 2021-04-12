Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Ramazan’da yeme-içme yerleri paket servis yapacak
Son dakika gündem haberleri... İçişleri Bakanlığı "Ramazan’da yeme-içme yerleri paket servis yapacak” açıklamasında bulundu.
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde yayımlanan yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgeler konusunda sıkça sorulan soruları cevapladı.
Sıkça sorulan sorulara bir yenisi daha eklendi.
İçişleri Bakanlığı "Ramazan ayı boyunca yeme-içme yerleri masada müşteri kabul edecekler midir?" sorusuna resmi site üzerinden yanıt verdi ve soruyu 'sıkça sorulan sorular' arasına ekledi.
Soru 13. Ramazan ayı boyunca yeme- içme yerleri masada müşteri kabul edecekler midir?
Cevap 13: Son Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere Ramazan ayında yeme-içme yerleri paket servis esasına göre faaliyet gösterecek olup konuya ilişkin detaylar yarınki Kabine toplantısı sonrasında yayımlanacak Genelgemizde açıklanacaktır.
Ayın tamamında olduğu gibi Ramazan'ın ilk günü olan 13.04.2021 Salı günü yeme-içme yerleri açık veya kapalı alanlarında masada müşteri kabul etmeyeceklerdir.
Diğer sorular ve yanıtları şu şekilde:
SORU1
SORU 2
SORU 3
SORU 4
SORU 5
SORU 6
SORU 7
SORU 8
SORU 9
SORU 10
SORU 11
SORU 12
SORU 13
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