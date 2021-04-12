12 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nda Libyalı ve Maltalı mevkidaşlarıyla kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nda Libyalı ve Maltalı mevkidaşlarıyla kritik temas

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ’nin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ve Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nda Libyalı ve Maltalı mevkidaşlarıyla kritik temas

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Libyalı ve Maltalı mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini duyurdu.

Paylaşımında Libya'da desteğin süreceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu tarihi dönemeçte Libya'da barış, istikrar ve yeniden imara desteğimiz sürecek. Düzensiz göçle mücadele dahil, Akdeniz'de huzur ve güvenliğin kalıcı olması için iş birliğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA