Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nda Libyalı ve Maltalı mevkidaşlarıyla kritik temas

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Libyalı ve Maltalı mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini duyurdu.

Paylaşımında Libya'da desteğin süreceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu tarihi dönemeçte Libya'da barış, istikrar ve yeniden imara desteğimiz sürecek. Düzensiz göçle mücadele dahil, Akdeniz'de huzur ve güvenliğin kalıcı olması için iş birliğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.