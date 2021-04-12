DSÖ'den açıklama! Kovid-19 salgını ne zaman sona erecek?

"İYİMSER OLMAK İÇİN BİRÇOK NEDENİMİZ VAR"



Covid-19 salgınının sona ermesi için çok uzun bir yol olduğunu ifade eden Ghebreyesus, "Ancak iyimser olmak için birçok nedenimiz var. Yılın ilk iki ayında vaka ve ölümlerdeki düşüş, bu virüs ve varyantlarının durdurulabileceğini gösteriyor" dedi.