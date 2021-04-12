Mehmetçik'ten gece paraşütle sızma atlayışı
Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler'e bağlı birliklerin paraşütle atlama görüntülerini yayınladı. MSB'nin paylaşımında, "Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler'in gece paraşütle sızma atlayışına ilişkin videoyu paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri, en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı." ifadesine yer verildi.