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Mehmetçik'ten gece paraşütle sızma atlayışı

, 'e bağlı birliklerin paraşütle atlama görüntülerini yayınladı. MSB'nin paylaşımında, "Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı." denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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Mehmetçik'ten gece paraşütle sızma atlayışı

Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler'in gece paraşütle sızma atlayışına ilişkin videoyu paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri, en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı." ifadesine yer verildi.

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