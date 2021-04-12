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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşı ile görüştü! Rahatsızlık iletildi

Son dakika haberine göre , Dışişleri Bakanı Garneau ile görüştü. Görüşmede 'ye yönelik sanayii kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlık iletildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 12.04.2021 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşı ile görüştü! Rahatsızlık iletildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede aynı zamanda Türkiye'ye yönelik savunma sanayisi kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlık iletilerek bu durumun gözden geçirilmesi istendi.

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