Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşı ile görüştü! Rahatsızlık iletildi
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Garneau ile görüştü. Görüşmede Türkiye'ye yönelik sanayii kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlık iletildi.
GÜNDEM AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.
Görüşmede aynı zamanda Türkiye'ye yönelik savunma sanayisi kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlık iletilerek bu durumun gözden geçirilmesi istendi.