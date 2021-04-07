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Haberler Galeri Son dakika | NASA yarışmasında ‘Van Gölü’ fotoğrafı finale kaldı! İşte büyüleyen o görüntüler

Son dakika | NASA yarışmasında ‘Van Gölü’ fotoğrafı finale kaldı! İşte büyüleyen o görüntüler

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı 4'üncü turda 30 fotoğraf arasında finale kaldı.

İHA
Giriş Tarihi: 07.04.2021 14:01 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 14:14
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Son dakika | NASA yarışmasında ‘Van Gölü’ fotoğrafı finale kaldı! İşte büyüleyen o görüntüler

NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışma başlattı. Astronot Kate Rubins tarafından 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinde dolanırken, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün eşsiz bir fotoğrafını çekti. 'Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, bu kez 4 turda 30 fotoğrafı eledi.

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Son dakika | NASA yarışmasında ‘Van Gölü’ fotoğrafı finale kaldı! İşte büyüleyen o görüntüler

OYLARIN YÜZDE 94'ÜNÜ ALDI
Van Gölü fotoğrafı, yarı finalde en yakın rakibi bulut kulesine karşı oyların yüzde 94'ünü aldı. Van Gölü şimdi 5'inci turda rakibi "Hareket Halindeki Yıldızlar" fotoğrafıyla finalde yarışacak. Birincilik için bugün başlayan oylama 12 Nisan'da sona erecek.

Fotoğraf oylaması https://earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth adresi üzerinden yapılıyor.

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Son dakika | NASA yarışmasında ‘Van Gölü’ fotoğrafı finale kaldı! İşte büyüleyen o görüntüler

YARIŞMADA ELENEN 30 FOTOĞRAF

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Son dakika | NASA yarışmasında ‘Van Gölü’ fotoğrafı finale kaldı! İşte büyüleyen o görüntüler
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Son dakika | NASA yarışmasında ‘Van Gölü’ fotoğrafı finale kaldı! İşte büyüleyen o görüntüler