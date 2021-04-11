Başkan Recep Tayyip Erdoğan Huber Köşkü'nde Zelenskiy ile akşam yemeğinde bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. İki lider, kritik görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AKŞAM YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Başkan Erdoğan ve Zelenskiy, toplantının ardından akşam yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Huber Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile akşam yemeğinde bir araya geldi. pic.twitter.com/z6A5LgfRAJ — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 10, 2021

Erdoğan Dijital Medya'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile akşam yemeğinde bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

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