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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Huber Köşkü'nde Zelenskiy ile akşam yemeğinde bir araya geldi

Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı'nın ardından Başkan , Huber Köşkü'nde Volodimir Zelenskiy ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Huber Köşkü'nde Zelenskiy ile akşam yemeğinde bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. İki lider, kritik görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AKŞAM YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİLER
Başkan Erdoğan ve Zelenskiy, toplantının ardından akşam yemeğinde bir araya geldi.

Erdoğan Dijital Medya'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile akşam yemeğinde bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

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