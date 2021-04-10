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Son dakika: Türkiye sınırında 100 metrelik tünel! Mehmetçik Reyhanlı'da tespit etti: 24 mülteci yakalandı

Son dakika haberine göre (MSB), 'ın ilçesinde 100 metre uzunluğunda bir tünelin tespit edildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilen tünelde ülkemize sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grup da yakalandı. Bölgede yapılan detaylı incelemelerde tünelin bir ucunun ’deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Son dakika: Türkiye sınırında 100 metrelik tünel! Mehmetçik Reyhanlı'da tespit etti: 24 mülteci yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'den yapılan açıklama şöyle:

"Sınırlarımızda kahramanca ve fedakârca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemize yönelik yaşa dışı geçiş veya sızma girişimlerini önlemeye devam ediyor.

'ın ilçesindeki Bükülmez (Şehit Er Hüseyin Koroç) Hudut Karakolunda görev yapan Kahraman Hudut Kartallarımız bölgede icra ettikleri arama-tarama faaliyeti sırasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit etti.

Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilen tünelde ülkemize sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grup da yakalandı.



Bölgede yapılan detaylı incelemelerde tünelin bir ucunun 'deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi.

Yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörist sızmalarında da kullanılabileceği değerlendirilen tünel kullanılamaz hâle getirildi."

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